Духовник российских олимпийцев будет сопровождать команду на Играх в Пекине

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев будет сопровождать команду на Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Дмитрий Петровский.

"Духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев готовится к вылету в Пекин. Надеемся, что, как и на Играх в Токио в 2021 году, он будет вместе с командой. Как нас информировали, в Олимпийской деревне подготовлено помещение религиозного центра, предусмотренного Олимпийской хартией. Однако как именно он будет действовать, пока сказать сложно", - сказал Петровский, отметив, что в связи с пандемией в Китае предприняты жесткие санитарные меры.

Протоиерей Андрей Алексеев, являющийся настоятелем храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, сопровождал российскую сборную и в прошлом году на Играх в Токио.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие российским спортсменам - участникам Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине. Предстоятель Русской православной церкви пожелал спортсменам показать впечатляющие результаты и завоевать новые олимпийские награды. Также патриарх выразил надежду на то, что Игры послужат "созиданию мира во всем мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.