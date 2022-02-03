Единогласный выбор. Шипачев и Фаткулина будут знаменосцами команды России на открытии Игр

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр в Пекине будут капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Церемония открытия Игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо".

Имя знаменосца во время парада команд на церемонии открытия - одна из главных интриг каждой Олимпиады. В разные годы ими были такие легендарные спортсмены, как Александр Карелин, Андрей Лавров, Александр Попов, Андрей Кириленко, Мария Шарапова, Алексей Прокуроров. С недавних пор по рекомендации Международного олимпийского комитета знамя решено доверять паре. Так, на церемонии открытия Игр в Токио в 2021 году флаг ОКР (из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступает на Олимпиадах без государственных символов - прим. ТАСС) несли волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

"Безусловно, будет важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - Единогласным решением знаменосцами будут серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, один из самых опытных наших спортсменов, и олимпийский чемпион 2018 года капитан мужской хоккейной команды Вадим Шипачев. Это самые достойные члены нашей организации".

Фаткулиной 32 года, на ее счету серебро Олимпиады 2014 года на дистанции 500 м. Также она является чемпионкой мира 2013 года (1 000 м) и трехкратной чемпионкой Европы (дважды побеждала в командном спринте, один раз - на дистанции 500 м).

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мировых первенств. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Почетная миссия

Последний раз хоккеист нес флаг на церемонии открытия Игр в 2010 году в Ванкувере. Им был Алексей Морозов, нынешний президент КХЛ.