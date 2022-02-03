Стали известны составы сборных Канады и США на командный турнир по фигурному катанию

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/ Олимпийские сборные по фигурному катанию официально огласили имена участников командного турнира в короткой программе у мужчин, спортивных пар, а также в ритм-танце. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Синицину и Кацалапова заявили для выступления с ритм-танцем в командном турнире на Играх

За команду США в короткой программе в мужском одиночном катании будет выступать Натан Чен, в парном катании - Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, ритм-танец покажут Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. У действующих олимпийских чемпионов, спортсменов из Канады, в мужском одиночном катании свою короткую программу представит Роман Садовский, в парном катании выступят Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, в ритм-танце - Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. В сборной Японии с короткой программой в мужском одиночном катании выступит Сёма Уно, в парном катании - Рику Миура и Рюити Кихара, ритм-танец представят Мисато Комацубара и Тим Колето. Участницы короткой программы в командных соревнованиях в женском одиночном катании определятся позднее.

Также в командных соревнованиях примут участие спортсмены из России, Германии, Грузии, Италии, Китая, Украины и Чехии. В таблицу общего зачета соревнований пойдут очки, заработанные в каждом из восьми видов программы: за первое место команда получает десять очков, за последнее - одно.

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.

Командный турнир у фигуристов пройдет с 4 по 7 февраля.