Роднина считает командные соревнования по фигурному катанию неинтересными

ТАСС, 3 февраля. Командные соревнования по фигурному катанию представляют интерес только с той точки зрения, что являются шансом российской сборной на еще одну медаль Олимпийских игр. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В ночь с четверга на пятницу в Пекине стартует олимпийский командный турнир. В короткой программе в соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в мужском одиночном катании выступит Марк Кондратюк, ритм-танец покажут Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Я не до конца понимаю командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде, только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль, - сказала Роднина. - Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне".

Командный олимпийский турнир пройдет с 4 по 7 февраля.