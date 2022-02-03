СМИ: футболист ПСЖ Рамос может пропустить матчи Лиги чемпионов против "Реала"

ТАСС, 3 февраля. Защитник французского футбольного клуба ПСЖ Серхио Рамос может не успеть восстановиться после травмы ноги к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала". Об этом сообщает газета Le Parisien.

Рамос получил травму икроножной мышцы 27 января во время тренировки команды. Футболист ПСЖ пропустил матч 1/8 финала Кубка Франции против "Ниццы", в котором его команда уступила в серии пенальти.

Рамосу 35 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года, после трансфера игрок уже сталкивался с травмой икроножной мышцы. Рамос провел за клуб пять матчей, в которых забил один гол. Защитник с 2005 по 2021 год выступал за "Реал", сыграл 671 матч, забил 101 гол, отдал 41 результативную передачу. В составе "Реала" Рамос стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, также он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Реалом" пройдет 15 февраля в Париже, ответный - в Мадриде 9 марта. ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, после 22 туров у команды 53 очка. Следующий матч клуб проведет 6 февраля в первенстве страны в гостях против "Лилля".