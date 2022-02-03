Матч женской Лиги Европы по гандболу между "Ладой" и "Мэгурой" перенесен из-за ковида

ТАСС, 3 февраля. Матч четвертого группового этапа женской Лиги Европы по гандболу между "Ладой" из Тольятти и "Мэгурой" перенесен из-за вспышки коронавируса в румынской команде. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Матч должен был состояться в воскресенье, однако перенесен на неопределенный срок.

"Лада" и "Мэгура"выступают в группе C вместе с норвежским "Сторхамаром" и датским "Херринг-Икастом". Датский клуб возглавляет квартет, набрав шесть очков в трех матча, за ним следуют "Мэгура" (4), "Сторхамар" (2) и "Лада" (0).