WADA вернуло статус соответствия антидопинговым агентствам Индонезии и Таиланда

ТАСС, 3 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило национальные агентства Индонезии и Таиланда из списка организаций, несоответствующих антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Решение WADA о лишении национальных агентств Индонезии и Таиланда статуса соответствия кодексу вступило в силу 7 октября 2021 года. Индонезийское агентство было лишено статуса из-за несоответствий во внедрение программы тестирования спортсменов, а агентство Таиланда - из-за неполного внедрения Всемирного антидопингового кодекса в национальное законодательство. Исполком WADA решил, что они успешно устранили свои нарушения.

В списке организаций, несоответствующих кодексу, остались только национальные антидопинговые агентства России и Северной Кореи.