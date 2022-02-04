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Футбол в Испании

"Атлетик" победил "Реал" и вышел в полуфинал Кубка Испании по футболу

Команда из Бильбао выиграла со счетом 1:0
Полузащитники "Реала" Тони Кроос и "Атлетика" Нико Уильямс EPA-EFE/Luis Tejido
Описание
Полузащитники "Реала" Тони Кроос и "Атлетика" Нико Уильямс
© EPA-EFE/Luis Tejido

ТАСС, 4 февраля. "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0 победил мадридский "Реал" в четвертьфинале кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Бильбао.

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Единственный гол на 89-й минуте забил Алехандро Беренгер.

"Атлетик" стал последним участником полуфинала. Ранее до этой стадии дошли "Бетис" из Севильи, "Валенсия" и мадридский "Райо Вальекано". В полуфинале соперники сыграют по два матча. Полуфинальные пары определятся позднее.

Кубок Испании проводится с 1903 года, самыми титулованными командами турнира являются "Барселона" (31 трофей) и "Атлетик" (23), на счету "Реала" 19 побед. В 1/8 финала "Атлетик" обыграл "Барселону" со счетом 3:2. Финал текущего розыгрыша пройдет 23 апреля на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье.

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