В пятницу в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры

Пекин является пока единственным в истории городом, который принимал как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры. Церемония открытия Олимпиады пройдет на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

Право принять XXIV зимнюю Олимпиаду китайская столица получила на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре. Пекин определи казахстанскую Алма-Ату с перевесом всего в четыре голоса. Другие кандидаты, среди которых были Стокгольм, Осло, украинский Львов, Барселона вышли из предвыборной гонки либо по решению местных властей, либо по итогам референдума.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Соревнования уже начались 3 февраля турниром среди смешанных команд по керлингу, хоккею среди женских команд и в фристайле в дисциплине "могул". Игры пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу. В самом Пекине соревнования состоятся в том числе и на объектах, построенных еще к летней Олимпиаде. Таковыми являются Национальный стадион и Пекинский плавательный национальный комплекс, известный как "Водяной куб", который примет соревнования по керлингу.

Олимпиада 2008 года проходила также в Государственном дворце спорта, где соревновались гимнасты, прыгуны на батуте и гандболисты. В феврале 2022 года там пройдут матчи хоккейного турнира. Также в Пекине построен стадион для соревнований по сноуборду и фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

В Чжанцзякоу будут соревноваться биатлонисты, лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы, фристайлисты (в дисциплинах "хафпайп", "слоупстайл", "ски-кросс", "могул", "акробатика") и сноубордисты (в дисциплинах "слоупстайл", "сноуборд-кросс", параллельные дисциплины). В Яньцине в Национальном горнолыжном центре будут соревноваться горнолыжники, а в Национальном санно-бобслейном центре - саночники, скелетонисты и бобслеисты.

Омикрон-штамм и бойкот

Олимпийские соревнования пройдут также в Чжанцзякоу и Яньцине. Для того, чтобы эффективно связать все три кластера, в конце декабря 2019 года была построена и введена в эксплуатацию скоростная железная дорога. Она стала в Китае первой высокотехнологичной - поезда на ней могут разгоняться до 350 км/ч. Смета на ее строительство не была включена в заявленный бюджет Олимпиады, который составил около $3,9 млрд.