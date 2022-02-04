Шипачев на тренировке сборной России по хоккею работает в сочетании с Галиевым и Марченко

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев на тренировке работает в сочетании с защитниками Вячеславом Войновым и Александром Никишиным, а также форвардами Станиславом Галиевым, Кириллом Марченко и Михаилом Григоренко.

Шипачев и Фаткулина будут знаменосцами команды России на открытии Игр

Единогласный выбор. Шипачев и Фаткулина будут знаменосцами команды России на открытии Игр

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Российские хоккеисты проводят первую тренировку после прибытия в Пекин на тренировочном катке Государственного дворца спорта. В четверг стало известно, что Шипачев на церемонии открытия Олимпийских игр понесет флаг Олимпийского комитета России вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

Остальные сочетания выглядят следующим образом: Александр Елесин тренируется с Дмитрием Воронковым, Артуром Каюмовым, Владимиром Ткачевым, Александром Кадейкиным, Сергеем Телегиным; Никита Гусев - с Артемом Минулиным, Егором Яковлевым, Арсением Грицюком, Кириллом Семеновым; Сергей Андронов - с Шакиром Мухамадуллиным, Дамиром Шарипзяновым, Антоном Слепышевым, Андреем Чибисовым, Павлом Карнауховым.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля.