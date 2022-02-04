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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не вылетят в Пекин на Олимпиаду 7 февраля

Оба спортсмена заразились коронавирусом

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не смогут вылететь на Олимпийские игры в Пекин 7 февраля. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Ранее тесты обоих спортсменов на коронавирус дали положительный результат.

"К сожалению, тесты у Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева по-прежнему положительные. Вчера был крайний срок сдачи - 120 часов до вылета 7 февраля, поэтому принято решение отправлять запасных разгоняющих - Владислава Жаровцева и Алексея Зайцева", - сказала Аникина.

"Также 7 февраля вылетает в Китай запасной разгоняющий Александр Ефимов. В четверг прилетел в Пекин разгоняющий Алексей Лаптев. Тест на ковид, сданный в аэропорту, показал отрицательный результат", - добавила Аникина.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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