Команда российских фигуристов идет на третьем месте после короткой программы одиночников

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках олимпийского командного турнира. Соревнования проходят в Пекине.

Кондратюк набрал 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен (111,71 балла), вторым стал японец Сёма Уно (105,46). Короткая программа у мужчин является первым видом командных соревнований. За первое место в каждом из восьми видов программы команда получает 10 очков, за последнее - 1. Российская сборная усилиями Кондратюка получила 8 очков.

Командный турнир продолжится в пятницу ритм-танцем у танцевальных дуэтов, позднее короткую программу представят спортивные пары. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.

В командном турнире принимают участие 10 сборных. В короткой программе у мужчин из-за положительного результата теста на коронавирус не выступил украинец Иван Шмуратко. В других видах программы командного турнира украинские спортсмены будут представлены.

В турнирной таблице после первого вида лидирует сборная США (10 очков), далее идут команды Японии (9), России (8), Грузии (7), Италии (6), Китая (5), Чехии (4), Канады (3), Германии (2).

Кондратюку 18 лет, его тренером является Светлана Соколовская. Фигурист в нынешнем сезоне выиграл чемпионат России и стал победителем чемпионата Европы. На Олимпийских играх спортсмен выступает впервые.

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