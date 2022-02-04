Фигурист Кондратюк отметил, что у него есть большое желание не подвести команду на Играх

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк подчеркнул, что у него присутствует большое желание не подвести партнеров в командном олимпийском турнире. Об этом Кондратюк рассказал журналистам.

Кондратюк набрал 95,81 балла по итогам короткой программы в командном турнире и занял третье место.

"Справился. Как всегда, было волнительно, но, наверное, когда ты не загоняешься по поводу того, что это Олимпиада, это намного легче. Когда выходишь с мыслью: "Такой же старт, те же трибуны, те же элементы", - морально, по крайней мере, легче. Отличие в командном турнире от одиночного присутствует, это большое желание не подвести других ребят. Они больше заслужили здесь оказаться, мне не хотелось бы им мешать", - отметил Кондратюк.

"Если честно, я думал, что зрителей вообще не будет. Я себя на это настроил. А выхожу - немного, но они есть. И я обрадовался", - добавил фигурист.

Кондратюк принес сборной России 8 баллов в зачет командного турнира. После первого вида программы лидируют американцы (10 баллов), вторыми идут японцы (9). Командный турнир продолжится в пятницу соревнованиями танцоров и спортивных пар. Завершится командный турнир 7 февраля.