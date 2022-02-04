Фигурист Кондратюк рассказал, почему отказался от идеи проката под композиции Оксимирона

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк хотел кататься под композиции российского рэпера Оксимирона, однако отказался от этой идеи. Об этом Кондратюк рассказал журналистам после короткой программы командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Кондратюк стал третьим по итогам выступления, принеся команде Олимпийского комитета России 8 баллов.

"Новый альбом [Оксимирона] понравился, - рассказал Кондратюк. - Обычно после тренировки все уезжают в отель, отдыхать. А мне по времени не удавалось, лежал в раздевалке, спал, слушал Оксимирона. Была мысль [прокататься под него], но подумал, что не оценят".

Позднее в пятницу в рамках командного турнира выступят танцевальные дуэты и спортивные пары.