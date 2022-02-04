Хоккеист Гусев заявил, что мечтал понести флаг на открытии Олимпийских игр

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев рассказал, что мечтал принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в качестве знаменосца. Об этом он сообщил журналистам.

Церемония открытия Игр в Пекине пройдет в пятницу. Флаг Олимпийского комитета России понесут капитан хоккейной команды Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

"Была мечта понести флаг, но думаю, что достойный человек это будет делать. Не знаю, пойду ли я на саму церемонию", - сказал Гусев.

В пятницу россияне провели первую тренировку в Пекине. "Все хорошо, покатались, поработали. Отличное настроение, главное, что начали тренироваться здесь. Что касается тестов, то нервозности никакой нет, привыкли, две недели сдавали. До конца еще не адаптировались [к местным условиям]", - отметил Гусев.