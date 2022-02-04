Шипачев рассказал об эмоциях от выбора его знаменосцем российской команды на открытии Игр

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев, который понесет флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Олимпиады, отметил, что такая честь выпадает спортсмену раз в жизни. Такое мнение он высказал журналистам.

Вместе с Шипачевым флаг понесет конькобежка Ольга Фаткулина.

"Такое раз в жизни бывает. Должно было повезти, чтобы так случилось. Ребята поздравили. Узнал об этом, когда вчера из руководства позвонили, я очень обрадовался", - сказал Шипачев.

"У нас командный вид спорта, все выигрывают и проигрывают. Что касается примет (капитан хоккейной сборной Алексей Морозов в 2010 году нес российский флаг на церемонии открытия, его команда вылетела в четвертьфинале, проиграв канадцам со счетом 3:7 - прим. ТАСС), я в них не верю", - отметил нападающий.

Шипачев также рассказал про прошедшую первую тренировку, на которой он работал в звене со Станиславом Галиевым и Михаилом Григоренко. "Стас здорово себя проявил, в хорошей форме, Грига в порядке полном. Интенсивная тренировка, нам ее хватило", - отметил он.