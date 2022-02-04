Ягудин: Кондратюк на пятой скорости подвез российскую сборную к командному золоту Игр-2022

Дебютант Олимпийских игр Кондратюк по итогам короткой программы занимает третье место, пропустив вперед только американца Натана Чена и японца Сёму Уно. Кондратюк принес сборной Олимпийского комитета России первые 8 очков из 10 возможных.

"Не то, что это было ожидаемо, но по тренировке, когда он катался первым стартовым номером, видел - Марк вышел, покатался кругами, а потом сделал все прыжки в программе, докатался, ушел. Поэтому я и сказал накануне - свеж и дерзок, и он в полной мере владеет элементами, которые у него есть. Нужно было просто выходить и делать то, что вчера он делал вообще без разминки", - рассказал Ягудин.

"Но главное в другом - он в короткой программе не просто шаг вперед к победе сделал, он в этот командник всех с собой взял. Образно говоря, он на своем шаттле въехал в командный турнир на третьей-четвертой скорости, не тормозил и на зеленый до пятой разогнался. Дверь всей команде открыл: "Поехали". Это командный турнир, про личные амбиции здесь можно забыть, это - об общем успехе", - добавил собеседник агентства.

На вопрос ТАСС, стоит ли Кондратюку кататься и в произвольной программе, поскольку согласно регламенту турнира у каждой команды в запасе есть две замены, Ягудин ответил: "Посмотрим. Никто не знает, кто будет в произвольной".