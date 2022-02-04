Сборная России по бобслею и скелетону не примет участия в церемонии открытия Олимпиады

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по бобслею и скелетону не примет участия в параде спортсменов на торжественной церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет в Пекине 4 февраля. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе команды.

Российские бобслеисты и скелетонисты прилетели в столицу Китая 1 февраля, после сдачи тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены и их тренеры отправились в Олимпийскую деревню, которая находится рядом с санно-бобслейной трассой в Яньцине в 75 км от Пекина.

"Церемония открытия будет проходить далеко и в весьма позднее время, - заметил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов. - Ребята еще не адаптировались до конца после прилета, нам надо сейчас сосредоточиться на тренировках и подготовке инвентаря".

Старший тренер российских бобслеистов Павел Щегловский сказал ТАСС, что его спортсмены также не планируют ехать на церемонию открытия. "Мы готовимся к соревнованиям", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.