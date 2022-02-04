Российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире Олимпиады после ритм-танца

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место по итогам ритм-танца, что позволило сборной России выйти на вторую строчку в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх после двух видов программы. Соревнования проходят в Пекине.

Синицина и Кацалапов набрали 85,05 балла. Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла), третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Ранее россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у одиночников. За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Командный турнир продолжится в пятницу короткой программой в соревнованиях спортивных пар, короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.

Сборная России по итогам двух видов набрала 17 очков и занимает второе место, первыми идут американцы (20 очков). На третьей строчке располагается команда Италии (14), далее идут сборные Японии (13), Китая (11), Грузии (10), Канады (10), Чехии (9), Германии (3) и Украины (2).

Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и двукратными победителями чемпионатов Европы. Кацалапов также стал олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в Сочи в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.

Хаббелл и Донохью дважды выигрывали серебряные медали чемпионатов мира, один раз - бронзовые.

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