Биатлонистка Буртасова вышла на первую олимпийскую тренировку

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова вышла на первую тренировку после прилета на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Буртасова заменила в составе сборной России заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову. Ранее сообщалось, что спортсменка столкнулась с проблемами при регистрации на рейс в Пекин, однако благодаря оперативным действиям Союза биатлонистов России (СБР) и штаба российской команды проблему удалось решить, и в пятницу биатлонистка вышла на тренировку. Также участие в тренировке приняли Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Ульяна Нигматуллина выйдет на вторую тренировку, которая состоится в 10:00 мск.

Буртасовой 28 лет, на прошедшем чемпионате Европе в германском Арбере она выиграла индивидуальную гонку и стала трехкратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/19 Международный союз биатлонистов назвал Буртасову лучшим новичком года среди женщин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне разыграют 5 февраля. В этот день состоится смешанная эстафета.