Украинский фигурист Никитин заявил, что готов вести диалог с журналистами на русском языке

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке.

"Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорить на любом языке, на котором хочет, - сказал Никитин. - В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, [получают] адекватные ответы".

Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. "Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб", - добавил фигурист.

Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: "Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.