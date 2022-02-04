Кацалапов прокомментировал перепалку на льду с американским танцором Донохью на Олимпиаде

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Капитан российских фигуристов в командном турнире танцор Никита Кацалапов сообщил, что в жизни прекрасно общается с американцем Закари Донохью, но на олимпийском льду произошла небольшая перепалка из-за очередного столкновения. Об этом Кацалапов рассказал журналистам после выступления.

На шестиминутной разминке перед выступлением российский дуэт Виктории Синициной и Кацалапова, а также американцы Мэдисон Хэббел и Донохью столкнулись на льду, после чего Кацалапов что-то сказал Донохью.

"Не помню, что я сказал - на русском, или на английском, но это целый день уже продолжается, накипело. Пять пар на льду, на пятиминутке, это много, мы всегда из-за этого ругаемся, но здесь это на личности перешло - уже накипело. Но это только на льду, - подчеркнул Кацалапов. - В жизни никаких проблем - они классные ребята".

"Мы первые начали связку делать, ехали спиной, а они заезжали, [нас] видели", - уточнила Синицина.

Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место по итогам ритм-танца, что позволило сборной России выйти на вторую строчку в командном турнире по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов набрали 85,05 балла. Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла), третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).