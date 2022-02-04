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Олимпиада-2022 в Пекине

Хаббелл: у пары из США была цель победить в ритм-танце, а не именно дуэт из России

Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью стали первыми в ритм-танце в рамках олимпийского командного турнира, Виктория Синицина и Никита Кацалапов - вторыми
Закари Донохью и Мэдисон Хаббелл Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Закари Донохью и Мэдисон Хаббелл
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, выступающая в дуэте с Закари Донохью, рассказала журналистам, что у американской пары была цель победить в ритм-танце на командных соревнованиях, а не обогнать именно российских спортсменов.

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"У меня нет какого-то эпитета, чтобы описать это, - сказала она, отвечая на вопрос о победе над российской парой. - Мы верили в свой тренировочный процесс, нашим тренерам. Мы смогли поверить в себя, в то, что мы делали. Конечно же, мы были очень рады завоевать первое место для команды США. Это было нашей целью, а не то, что мы хотели победить именно русских".

Хаббелл и Донохью набрали 86,56 балла в ритм-танце, заняв первое место. Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место с 85,05 балла.

Ранее россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у одиночников. За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Сборная России по итогам двух видов набрала 17 очков и занимает второе место, первыми идут американцы (20 очков).

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