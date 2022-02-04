Авербух: фигуристы Синицина и Кацалапов рассчитывали на выигрыш ритм-танца

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, рассчитывали на первое место по итогам ритм-танца в командных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце, набрав 85,05 балла. Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла), третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83). Сборная России по итогам двух видов набрала 17 очков и занимает второе место, первыми идут американцы (20 очков). На третьей строчке располагается команда Италии (14), далее идут сборные Японии (13), Китая (11), Грузии (10), Канады (10), Чехии (9), Германии (3) и Украины (2).

"Я думаю, что борьба только начинается. Естественно, есть волнение, большой пресс, все объяснимо, но я думаю, все нормально, - сказал Авербух. - Конечно, мы рассчитывали, что ребята выиграют ритм-танец, но я бы не говорил, что это катастрофа, это Олимпиада. Может быть, даже хорошо, что они сейчас это пройдут, более спокойно выступят в индивидуальном турнире".

"Сейчас посмотрим, как пойдут наши виды. В произвольном танце за первое и второе места также основная борьба будет между нашими и американцами", - добавил он.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Командный турнир продолжится в пятницу короткой программой в соревнованиях спортивных пар, короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.