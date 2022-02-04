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Олимпиада-2022 в Пекине

Кацалапов сообщил, что в ритм-танце на Олимпиаде его конек въехал в чужой след

Фигурист в дуэте с Викторией Синициной занял второе место в ритм-танце в рамках командного турнира

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что во время его выступления в дуэте с Викторией Синициной с ритм-танцем в командных соревнованиях его конек въехал в чужой след, что могло стать причиной ошибки.

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Чемпионы мира Синицина и Кацалапов заняли по итогам короткой программы второе место, первыми идут американцы Мэдисон Хэббел и Закари Донохью.

"Как на замедленном повторе показали, конек как в след въехал, - рассказал Кацалапов журналистам. - Я быстро подстроился, ни секунды не пропустил практически, но не смог спасти этот выкрюк. Просто обидная случайность, много баллов потерял, ведь это дорожка, это элемент на "уровень", и это по делу. Такая небольшая большая ошибка", - рассказал Кацалапов.

"Мы будем спокойнее, будем увереннее. Даже сверхмелочи будем еще больше контролировать, хотя я ехал на полном контроле - каждый жест, каждое движение", - отметил фигурист.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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