Россиянки победили команду Швейцарии в матче хоккейного турнира на Олимпиаде

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2 в матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине на Национальном стадионе.

В составе россиянок отличились Екатерина Добродеева (6-я минута), Полина Болгарева (18, 38, 42), Анна Шибанова (31). У швейцарок шайбы забросили Лара Штальдер (18) и Алина Мюллер (27). Ранее главный тренер команды России Евгений Бобарико рассказал, что шесть игроков сборной заразились коронавирусом, Диана Фархутдинова и Екатерина Николаева находятся в больнице. Россиянки впервые вышли на тренировку спустя пять дней после прилета.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе А с командами Канады, США и Финляндии. Российские хоккеистки свой следующий матч сыграют с американками 5 февраля. Сборная Швейцарии днем позже также сыграет против команды США.

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B, где выступают сборные Дании, Китая, Чехии, Швеции и Японии.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.