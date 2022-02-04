Биатлонистка Буртасова первые два дня на Олимпиаде будет жить отдельно от команды

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Евгения Буртасова после прилета на Олимпийские игры в Пекин два дня будет жить отдельно от биатлонной команды России, во время тренировок она будет стараться не контактировать с другими спортсменками. Об этом ТАСС сообщили в национальной сборной.

Буртасова сейчас регулярно сдает тесты на коронавирус, если в течение двух дней у нее не будет выявлено инфекции, она сможет присоединиться к команде.

Буртасова прилетела в Пекин утром 3 февраля, она была призвана заменить Валерию Васнецову, которая вскоре после приезда на Олимпиаду заразилась коронавирусом и была помещена на карантин.

В пятницу Буртасова провела первую тренировку на олимпийской трассе.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны в субботу - в смешанной эстафете. Российскую команду в гонке будут представлять Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.