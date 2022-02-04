Попова: Синицина и Кацалапов допустили ошибку в ритм-танце, из-за чего потеряли баллы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, допустили ошибку на твиззле в ритм-танце в командном турнире и потеряли из-за этого баллы. Об ТАСС рассказала победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце. Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

"У Никиты был сорван второй твиззл, из-за этого случилась потеря баллов. Но сам прокат выдался замечательным, очень ярким и эмоциональным", - сказала Попова.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за десятое - 1. Командный турнир продолжится 6 февраля, в этот день пройдут короткая программа среди одиночниц и произвольная программа у мужчин. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.