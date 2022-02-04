Копайгородский: участие в Играх сочинцев стало возможным благодаря олимпийскому наследию

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Участие в зимней Олимпиаде в Пекине спортсменов из Сочи стало возможным благодаря олимпийскому наследию города, заявил в пятницу в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

В пятницу в Пекине открываются зимние Олимпийские игры. Среди участников две сочинки - Ирма Махиня (прыжки с трамплина) и Ксения Орлова (фристайл).

"Ирма и Ксения выросли на наших олимпийских объектах: начинали свой спортивный путь в спортшколе №14, которая использует в обучении ребят инфраструктуру зимних Игр [в Сочи]. Буквально через несколько дней мы будем отмечать восьмую годовщину Олимпиады в Сочи. И то, что мы видим сегодня в числе участников зимних Игр представителей Сочи, говорит, что наследие работает. Уверен, с каждым годом побед в спорте высших достижений сочинцев будет все больше", - написал Копайгородский.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.