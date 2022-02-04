Кацалапов: российские фигуристы для успеха на Олимпиаде должны делать то, что они умеют

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Капитан команды Олимпийского комитета России по фигурному катанию на Играх в Пекине Никита Кацалапов считает, что для успеха в командном турнире сборной нужно делать то, что они делали весь сезон.

"У нас очень сильная команда, все ребята выкладывались на максимум, как и мы с Викторией [Синициной], - сказал Кацалапов журналистам. - У нас была ошибка, но впереди еще произвольная программа. Мы чувствуем, что мы сильны. Я думаю, что, если все сделают то, что умеют, если не будут, как говорят в нашей стране, "выпрыгивать из штанов", а сделают то, что делали весь сезон, результат будет замечательным".

Российская команда после первого дня командного турнира занимает второе место, проигрывая два балла сборной США. 6 февраля пройдут короткая программа у женщин и произвольная программа у мужчин. Завершится турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.