В Крыму запустили спортивный челлендж в поддержку российской команды на Олимпиаде в Пекине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Воспитанники Академии футбола Крыма присоединились к акции Министерства спорта России и АНО "Национальные приоритеты" в поддержку олимпийской сборной России на зимних Играх в Пекине "Верим в Россию - вместе мы сила!" и запустили спортивный челлендж #ВместеКпобедеКрым.

"К челленджу может присоединится любой житель крымского полуострова, организации, школы, вузы, предприятия, движения, спортивные секции, фитнес-центры, спортивные школы, творческие коллективы и все, кто любит спорт. Условия: выберите свой любимый вид спорта, который входит в программу зимних Олимпийских игр, и выполните любое спортивное упражнение в его поддержку; запишите видео выполнения упражнения (длительность не более 90 секунд); в начале ролика обязательно назовите вид спорта, который вы поддерживаете и свое имя, организацию и т. д.; в конце ролика обязательно произнести девиз: "Вместе к победе"; разместите ролик в своих социальных сетях с хештегом #ВместеКпобедеКрым", - сообщили в пресс-службе Академии футбола Крыма.

Челлендж будет проводиться с 4 по 20 февраля, а его итоги подведут 24 февраля. "Лучшие ролики челленджа "Вместе к победе" будут отмечены призами и сувенирами от Академии футбола Крыма", - отмечается в сообщении.

Раннее ролик в поддержку российских олимпийцев сняли студенты Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.