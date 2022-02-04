Мишина и Галлямов надеются, что потерянный балл не скажется на итоге командного турнира

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов надеются, что потерянный балл в короткой программе соревнований спортивных пар не скажется на итоговом результате командного турнира на Олимпиаде. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Мишина и Галлямов заняли второе место по итогам короткой программы и принесли сборной России 9 очков в зачет командного турнира. После трех видов программы из восьми российские фигуристы набрали 26 очков и занимают второе место, уступая американцам два балла. За первое место в каждом виде турнира команда получает 10 очков, за десятое - 1.

"Мы болеем за всю нашу команду, очень рады, что Марк [Кондратюк] хорошо выступил. Разрыв всего 0,32 балла, даже меньше, не сильно расстроились. Я верю в нашу команду, думаю, что один балл не сыграет большой роли", - сказала Мишина.

Произвольную программу в командном турнире пары представят 7 февраля, после коротких программ каждая сборная имеет право произвести замены в двух дисциплинах. "Кто как будет кататься на тренировке, того и поставят в произвольную программу, мы постарались сделать свой почти максимум, старались показать свое надежное катание, мы рады, что удалось прокатать почти чисто, почти самый высокий балл принесли команде. Когда выступали на командном чемпионате мира, думали о сотых, но потом поняли, что в произвольной программе все начинается сначала. Главное - это какое место будет", - подчеркнул Галлямов.

В короткой программе Мишина и Галлямов уступили первое место китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну, установившим мировой рекорд. "Мы были мелкими, когда они выступали на чемпионатах мира, а сейчас с ними конкурируем - это круто. У них интересные программы, нам понравилось. Мы с каждым стартом понимаем, что ошибаться нельзя, и хотим порадовать наших тренеров, они работают с нами столько лет", - заключил Галлямов.

Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.