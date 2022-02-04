Бестемьянова: фигуристы Мишина и Галлямов были не хуже китайцев в короткой программе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, катались чище китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун в короткой программе в рамках командных соревнований. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе, набрав 82,64 балла. Выиграли короткую программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, показав результат 82,83 балла и установив мировой рекорд, тройку замкнули Алекса Книрем и Брендон Фрейзер из США (75,00). По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

"Мишина и Галлямов катались замечательно, мне кажется, это был их лучший прокат. На мой взгляд, они катались чище, чем китайцы. Но, видимо, оценки за мастерство катания, интерпретацию музыки у китайцев оказались выше", - сказала Бестемьянова.

"С осени этого года китайская пара улучшилась, это достойные соперники, дай бог, чтобы Настя с Сашей не дрогнули, потому что, на мой взгляд, они лучшие. А китайская пара - единственные спортсмены своей страны, которые на что-то претендуют, конечно, на них будет поставлено все", - добавила собеседница агентства.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Командный турнир продолжится в пятницу короткой программой в соревнованиях спортивных пар, короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.