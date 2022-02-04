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Олимпиада-2022 в Пекине

Бестемьянова: фигурист Кацалапов допустил грубую ошибку в ритм-танце в командном турнире

Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла второе место по итогам ритм-танца

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, допустил очень грубую ошибку в ритм-танце в рамках командных соревнований. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

"В обязательной дорожке шагов, которая предписана правилами, он (Кацалапов - прим. ТАСС) сорвал один из нескольких элементов. Это очень грубая ошибка", - сказала Бестемьянова.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за десятое - 1. Командный турнир продолжится 6 февраля, в этот день пройдут короткая программа среди одиночниц и произвольная программа у мужчин. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.

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