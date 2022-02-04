Фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун надеются, что преподнесут подарок на китайский Новый год

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун надеются, что смогут преподнести подарок своим соотечественникам на китайский Новый год. Об этом спортсмены рассказали на пресс-конференции.

Суй Вэньцзин и Хань Цун с мировым рекордом выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в рамках олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми.

"Мы от имени принимающей страны желаем всем как можно лучше выступить, надеемся, для болельщиков. Считаю, мы постарались, как могли, все наши старания и наша подготовка окупились. Думаю, дальше мы постараемся расслабиться и постараемся показать лучшие результаты, как и все другие спортсмены. Надеемся, что сможем всем преподнести подарок на китайский Новый год всему китайскому народу. Мы выложились, выдали результат по полной программе, получили огромное удовольствие от каждой секунды выступления и будем сражаться дальше", - сказала Суй Вэньцзин.

"Мы чувствуем, что должны внести свою лепту в результат всей команды. Мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков за то, что они нас всегда во всем поддерживают. Здорово, что довелось соревноваться на Олимпиаде, что удалось выдать хороший результат, нас это очень обнадеживает", - добавил Хань Цун.

Командный турнир на Олимпиаде завершится 7 февраля. Сборная Китая набрала 21 очко после трех видов программы и занимает третье место. На первой строчке располагаются американцы (28 очков), вторыми идут россияне (26).

Медали Олимпиады в соревнованиях спортивных пар будут разыграны 19 февраля.