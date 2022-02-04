Урманов считает, что фигурист Кондратюк может выступить в произвольной программе в команде

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк может катать две программы в командном турнире на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

Дебютант Олимпийских игр Кондратюк по итогам короткой программы занял третье место, пропустив вперед только американца Натана Чена и японца Сёму Уно. Кондратюк принес российской команде первые 8 очков из 10 возможных. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

"Марк - большой молодец. Нужно быть готовым к тому, что он будет катать вторую программу. Желаю нашим ребятам всего самого хорошего, держим кулаки, переживаем", - сказал Урманов.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.