Артисты на Кубани сняли клип в поддержку участников зимних Олимпийских игр в Пекине

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Артисты музыкальной группы Anti-choir MLD в Краснодарском крае сняли клип на песню "Край спорта" в поддержку участников зимних Олимпийских игр в Пекине, опубликовав его в аккаунте в Instagram в пятницу.

Клип снят на территории парка "Краснодар", также использованы фрагменты видеозаписей тренировок кубанских спортсменов.

"Это значит для тебя настал твой час показать, чему Кубань научила нас", - говорится в тексте песни.

В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал удачи кубанским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края. В составе сборной России будут выступать 17 кубанских спортсменов в 5 видах спорта: бобслей (скелетон) - Анастасия Макарова, Елена Мамедова, Максим Андрианов, Василий Кондратенко, Дмитрий Лопин, Алексей Пушкарев, запасная спортсменка Юлия Егошенко; керлинг - Юлия Портунова, Сергей Глухов, Антон Калалб, Дмитрий Миронов; конькобежный спорт - Елена Сохрякова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, запасной спортсмен Данила Семериков; прыжки на лыжах с трамплина - Ирма Махиня; фристайл - Ксения Орлова.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится в пятницу, начало - 15:00 мск. Она пройдет на Национальном стадионе Пекина.