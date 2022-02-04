Около 90 спортсменов выступят на этапе Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках в Тотьме

ВОЛОГДА, 4 февраля. /ТАСС/. Порядка 90 спортсменов из 21 региона России, а также из Белоруссии, Чехии и Эстонии примут участие в этапе Кубка мира по ездовому спорту "Русский Север", который состоится 4-6 февраля в Тотемском районе Вологодской области. По требованию Роспотребнадзора соревнования состоятся без зрителей, сообщил ТАСС один из организаторов гонок, руководитель отдела туризма и общественных проектов администрации Тотемского района Артем Чернега.

В 2019 году тотемская гонка впервые получила статус этапа Кубка мира и была занесена в официальный календарь международной федерации. Призовой фонд гонки сформирован при поддержке губернатора области и составляет 1 млн рублей.

"В соревнованиях примут участие около 90 спортсменов из четырех стран - России, Белоруссии, Чехии и Эстонии и из 21 региона России, в том числе из таких дальних, как Сахалинская область и Приморский край. Судейский корпус сформирован в составе судей из России и Латвии. Роспотребнадзор согласовал проведение гонки, но без зрителей, поэтому нам пришлось отказаться от всего, что мы изначально для них запланировали. Призываем всех смотреть заезды из дома по онлайн-трансляции", - рассказал ТАСС представитель районной администрации.

По его словам, при поддержке правительства области организованы торжественные церемонии открытия и закрытия гонок. Если ранее они проводились на центральной площади старинного города Тотьма, это был праздник с большим количеством гостей, то в этом году из-за пандемии церемонии состоятся на базе "Школы путешественников Федора Конюхова", расположенной в 7 км от Тотьмы. Церемония открытия пройдет в пятницу в 19 часов, состоится концерт с выступлениями известных вологодских коллективов.

Заезды пройдут 5 и 6 февраля. Участники соревнуются в двух дисциплинах: скиджоринг - заезды на лыжах с одной или двумя собаками, и езда в упряжках по шесть или 12 собак. Для участников подготовлены трассы в тотемских лесах протяженностью 8, 14 и 37 км. Ко всем участникам предъявлены строгие требования по соблюдению санитарных норм, наличию QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Такие же требования обязаны соблюдать волонтеры, привлечено около 30 добровольцев из разных районов области, которые будут следить за безопасностью, помогать на разных участках трасс.

Ранее тотемские гонки привлекали более 3 тысяч зрителей, для которых готовили смотровые площадки и отдельную программу с развлечениями. От всего этого пришлось отказаться второй год подряд. Онлайн-трансляции старта, финиша, участков трасс и репортажей гонки организованы в группах организаторов гонок в социальной сети "ВКонтакте".