"Марсель" заплатит "Спартаку" за футболиста Жиго €500 тыс.

ТАСС, 4 февраля. Французский футбольный клуб "Марсель" заплатит за трансфер защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго €500 тыс. Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Лука Каттани, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Пресс-служба "Спартака" 30 января объявила о том, что клубы достигли соглашения о трансфере игрока. Остаток нынешнего сезона Жиго проведет на правах аренды в "Спартаке". Изначально сообщалось, что сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €2 млн. Контракт Жиго с "Марселем" рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Благодарен "Марселю" за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в "Спартаке" до лета, сумма трансфера составит €500 тыс. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно", - заявил Каттани.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Ранее Жиго выступал за французский "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре чемпионата страны красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля. "Марсель" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 21 матче.