{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков назвал заражение коронавирусом скелетониста Трегубова спортивной трагедией

Во время предолимпийского сбора в Сочи тест Трегубова на коронавирус дал положительный результат

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом серебряного призера Олимпиады 2018 года в скелетоне Никиты Трегубова перед Играми в Пекине является спортивной трагедией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

На эту тему
Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине
Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине

Трегубов получил положительный результат теста на коронавирус во время заключительного предолимпийского сбора в Сочи и не выступит на Играх в Пекине, на соревнованиях его заменит Евгений Рукосуев.

"Заключительный сбор - решение федерации, нужно будет все проанализировать. Министерство спорта приложило все усилия для обеспечения максимально безопасного подготовительного этапа для сборных команд перед Играми, этому аспекту уделялось особое, повышенное внимание. Ну а случай с Никитой - это, конечно, спортивная трагедия. Я лично дал поручения по нему, если бы были сданы отрицательные тесты, даже в самый последний момент, он все равно бы приехал сюда, в Пекин", - сказал Поздняков.

Трегубову 26 лет, на Олимпиаде в Пхёнчхане он завоевал серебряную медаль. Скелетонист также является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Федоров и Нестеров вышли с карантина и присоединились к сборной России по хоккею
Первый матч на Олимпиаде российская команда проведет 9 февраля против швейцарцев
Федоров и Нестеров вышли с карантина и присоединились к сборной России по хоккею
Читать полностью