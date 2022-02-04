Поздняков назвал заражение коронавирусом скелетониста Трегубова спортивной трагедией

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом серебряного призера Олимпиады 2018 года в скелетоне Никиты Трегубова перед Играми в Пекине является спортивной трагедией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Трегубов получил положительный результат теста на коронавирус во время заключительного предолимпийского сбора в Сочи и не выступит на Играх в Пекине, на соревнованиях его заменит Евгений Рукосуев.

"Заключительный сбор - решение федерации, нужно будет все проанализировать. Министерство спорта приложило все усилия для обеспечения максимально безопасного подготовительного этапа для сборных команд перед Играми, этому аспекту уделялось особое, повышенное внимание. Ну а случай с Никитой - это, конечно, спортивная трагедия. Я лично дал поручения по нему, если бы были сданы отрицательные тесты, даже в самый последний момент, он все равно бы приехал сюда, в Пекин", - сказал Поздняков.

Трегубову 26 лет, на Олимпиаде в Пхёнчхане он завоевал серебряную медаль. Скелетонист также является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.