Поздняков заявил, что не сомневается в условиях безопасности на церемонии открытия Игр

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что не сомневается в безопасности организации церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 мск.

"Все 80 человек, которые будут в составе нашей делегации на церемонии, уже несколько дней здесь, у них есть своя история сдачи ПЦР-тестов. И с нашей точки зрения, внутренний периметр "пузыря" - сейчас самое безопасное место на планете Земля в принципе, уж где предприняты беспрецедентные меры безопасности, так это именно здесь, в Пекине. И это без учета всех средств индивидуальной защиты, всех вещей, которые будут делаться с точки зрения логистики, переезда из деревни на стадион. У меня нет сомнений, что в этом смысле церемония в настоящих условиях будет одной из самых безопасных", - отметил Поздняков.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.