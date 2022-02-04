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Олимпиада-2022 в Пекине
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Федоров и Нестеров вышли с карантина и присоединились к сборной России по хоккею

Первый матч на Олимпиаде российская команда проведет 9 февраля против швейцарцев

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров и защитник национальной команды Никита Нестеров вышли с карантина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Тесты на коронавирус Федорова и Нестерова во второй раз показали отрицательный результат.

Ранее тесты Федорова, Нестерова и форварда Андрея Кузьменко дали сомнительный результат. Повторный тест Кузьменко оказался отрицательным.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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