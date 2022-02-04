Гончаренко: фигурист Кондратюк полностью выложился в короткой программе командного турнира

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк сделал все, что от него зависит, в короткой программе в рамках командных соревнований в фигурном катании на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Дебютант Олимпийских игр Кондратюк по итогам короткой программы занял третье место, пропустив вперед только американца Натана Чена и японца Сёму Уно. Кондратюк принес российской команде первые 8 очков из 10 возможных. По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

"Я думаю, он (Кондратюк - прим. ТАСС) сделал все, что мог. На данный момент самое важное - встать вслед за признанными лидерами, никого не пропустив, - сказала Гончаренко. - Кондратюку только предстоит заработать рейтинг, его пока нет, прыжковый контент не такой, как у лидеров. Его задача была делать свое по максимуму, он это сделал".

"Кондратюк в очередной раз показал, что в российском мужском одиночном катании появилась личность, которая выходит катать программу не просто по принципу "лишь бы не упасть", а выходит бороться со своим куражом и харизмой. Я считаю, это очень важно, он молодец. Не хочется его перехваливать перед произвольной программой. Время покажет [будет ли Кондратюк катать произвольную программу в командном турнире], у нас много факторов, в том числе удача играет немаловажную роль", - добавила собеседница агентства.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.