Каттани заявил, что Федун остался доволен работой футболистов "Спартака" на сборе в Дубае

ТАСС, 4 февраля. Президент московского "Спартака" Леонид Федун остался доволен работой, которую провели футболисты команды на сборе в Дубае под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли. Такое мнение высказал спортивный директор столичного клуба Лука Каттани, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ваноли подписал контракт с красно-белыми 17 декабря. Он сменил на посту главного тренера команды португальца Руя Виторию. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

"Мы не так много времени обсуждали товарищеский матч с "Ригой". Мистер Федун сделал несколько персональных комментариев по игрокам, он остался доволен в первую очередь отношением футболистов к делу, в особенности - игрой в обороне. Команда очень хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя для ребят сейчас момент наибольшей усталости, когда крайне сложно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации и так далее. Я рад, что мистер Федун увидел эту работу и оценил ее", - сказал Каттани.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира.