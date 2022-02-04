Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Мужской скиатлон пройдет 6 февраля, планировалось, что вместе с Устюговым выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

"У Сергея есть небольшие опасения из-за спины, поэтому решили, что лучше не дергать ее до спринта", - пояснила Вяльбе.

Женский скиталон 5 февраля откроет соревновательную программу лыжников. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Юлия Ступак.