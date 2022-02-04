Москва и Пекин готовы расширять сотрудничество в области спорта

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай готовы и далее развивать сотрудничество в области спорта и олимпийского движения, которое уже сейчас находится на высоком уровне. Такой пункт содержится в принятом в пятницу совместном заявлении двух стран, текст которого приводится на сайте Кремля.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

В документе отмечается, что российская сторона поддерживает успешное проведение китайской стороной зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году.

"Стороны высоко оценивают уровень двустороннего сотрудничества в области спорта и олимпийского движения и выражают готовность к его дальнейшему поступательному развитию", - указано в заявлении.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин стал первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.