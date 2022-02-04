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Олимпиада-2022 в Пекине

Конькобежцы Головатюк и Нифонтова выбраны знаменосцами олимпийской сборной Белоруссии

Церемония открытия Игр в Пекине пройдет 4 февраля
Игнат Головатюк EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Игнат Головатюк
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 4 февраля. Конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Нифонтова выбраны знаменосцами белорусской сборной на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

"Для нас это большая честь нести наш государственный флаг на церемонии открытия Игр в Пекине", - сказали спортсмены.

Ранее знаменосцами белорусской команды на зимних Олимпиадах выступали биатлонисты Евгений Редькин (1994 год), Александр Попов (1998, 2006), Олег Рыженков (2002), хоккеист Олег Антоненко (2010), фристайлисты Алексей Гришин (2014) и Алла Цупер (2018).

Головатюку 24 года, в 2018 году он дебютировал на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Для 22-летней Анны Нифонтовой Олимпиада в Пекине станет первой в карьере.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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