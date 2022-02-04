Лыжник Мальцев заменит Устюгова в скиатлоне на Олимпиаде

Скиатлон пройдет 6 февраля.

"Основная цель Сергея - спринт, который пройдет во вторник. Кроме того, он нам нужен в лучшей форме в эстафете и других гонках здесь, в Пекине. Сейчас у него возникли небольшие проблемы со спиной, поэтому сегодня после интервальной тренировки мы приняли решение пропустить скиатлон, тем более что между ним и спринтом будет всего один день отдыха. В составе на гонку его заменит Артем Мальцев".

В гонке также выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спецов.

Женский скиатлон 5 февраля откроет соревновательную программу лыжников. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Юлия Ступак.