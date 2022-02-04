{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Мальцев заменит Устюгова в скиатлоне на Олимпиаде

Соревнования в мужском скиатлоне пройдут 6 февраля
Артем Мальцев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артем Мальцев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Артем Мальцев выступит вместо двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в скиатлоне на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил тренер лыжников Маркус Крамер.

На эту тему
Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде
Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде

Скиатлон пройдет 6 февраля.

"Основная цель Сергея - спринт, который пройдет во вторник. Кроме того, он нам нужен в лучшей форме в эстафете и других гонках здесь, в Пекине. Сейчас у него возникли небольшие проблемы со спиной, поэтому сегодня после интервальной тренировки мы приняли решение пропустить скиатлон, тем более что между ним и спринтом будет всего один день отдыха. В составе на гонку его заменит Артем Мальцев".

В гонке также выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спецов.

Женский скиатлон 5 февраля откроет соревновательную программу лыжников. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Юлия Ступак.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Жители Югры провели эстафету в поддержку участников зимних Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля
Читать полностью