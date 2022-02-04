{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Кузьменко и Шугаев примут участие в следующей тренировке сборной России по хоккею

Тесты на коронавирус обоих игроков повторно дали отрицательный результат

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий Андрей Кузьменко и голкипер Дмитрий Шугаев примут участие в тренировке сборной России по хоккею, которая пройдет 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Результаты тестов на коронавирус Кузьменко и Шугаева повторно дали отрицательный результат. Ранее у обоих игроков был зафиксирован сомнительный результат тестов.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Френцель заразился коронавирусом
Также положительным оказался результат теста на коронавирус Теренса Вебера
Читать полностью