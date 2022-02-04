Кузьменко и Шугаев примут участие в следующей тренировке сборной России по хоккею

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий Андрей Кузьменко и голкипер Дмитрий Шугаев примут участие в тренировке сборной России по хоккею, которая пройдет 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Результаты тестов на коронавирус Кузьменко и Шугаева повторно дали отрицательный результат. Ранее у обоих игроков был зафиксирован сомнительный результат тестов.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).