"Газпром-медиа" проведет тендер по определению букмекерского спонсора РПЛ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сейлз-хаус "Газпром-медиа" выступит организатором тендера по определению генерального спонсора, официального букмекера, Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на четыре ближайших сезона - с сезона-2022/23 по сезон-2025/26 включительно. Об этом говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", поступившем в ТАСС.

"Проведение открытого и прозрачного тендера с понятными для всех участников условиями - принципиальная позиция лиги и ее клубов, что и было подтверждено на общем собрании РПЛ в декабре прошлого года, - заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц. - И мы надеемся, что опыт и экспертиза "Газпром-медиа" позволят нам получить лучшее предложение на рынке и увеличить доходы лиги и ее клубов. А победитель тендера приобретет интересные возможности для ассоциаций с одной из ведущих футбольных лиг Европы и продвижения собственного бренда".

"Этот тендер - уникальная возможность максимизировать доходы для Тинькофф-РПЛ наиболее эффективным и прозрачным способом. Действуя открыто и в интересах рынка, мы приглашаем к участию абсолютно все букмекерские компании. Уверена, консолидировав усилия, мы сможем сделать такой формат востребованным инструментом на рынке", - отметила генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-медиа" Екатерина Веселкова.

Телеканал "Матч ТВ", который входит в холдинг "Газпром-медиа", является основным вещателем чемпионата России по футболу с 2014 года. В октябре 2021 года РПЛ и канал заключили соглашение о продлении права на показ матчей лиги на четыре сезона.

В сезоне-2021/22 РПЛ перед зимней паузой были проведены 18 туров. Матчи 19-го тура национального первенства пройдут с 26 по 28 февраля.